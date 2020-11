Contraloría niega acceso a planilla ‘cashback’

En la nota 1917-2020-Leg del 30 de octubre de este año, la secretaria general de la Contraloría, Zenia Vásquez de Palacios, contestó, aparte de la consulta de la sociedad civil: “Con respecto a los servicios especiales contratados por la Asamblea Nacional, bajo la planilla 172 y la información relacionada a los servicios prestados, los contratistas, sus funciones y objetivos, tenemos a bien indicarle, que dichos contratos son remitidos a la Contraloría General de la República, para ejercer el control previo, y una vez se refrendan, son devueltos a la Asamblea Nacional, quien mantiene los originales bajo su custodia. Por lo tanto, no mantenemos en nuestros archivos la documentación pues los mismos son actos propios de la Asamblea Nacional. De igual modo la información referente al ‘nombre de los diputados que realizaron estas contrataciones’, no es información que maneja esta Entidad”.

