Contraloría auditará las concesiones portuarias

Consultada sobre estos señalamientos, la Cámara Marítima de Panamá, organización que agrupa a más de 200 empresas del sector, señaló que “apoya todas las auditorías que requiera el Gobierno bajo el marco de la ley de nuestro país, y no únicamente al sector portuario si no a todo [el] sector marítimo y logístico”.

