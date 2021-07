Contradicciones en inspección de derrame en zona minera

“Consideramos que hay una falta de transparencia en el tema de minería metálica y esta no es la excepción. Revisando el comunicado de prensa del Ministerio de Ambiente, cuando la directora regional anunció que los funcionarios se estaban desplazando al proyecto, mencionó que cumplirían los protocolos de bioseguridad de la empresa, pero en ningún momento aclaró que eso significaba que los funcionarios no podrían tener acceso al sitio contaminado forma inmediata”, se aquejó Joana Ábrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).

Añadió que este lunes hubo una reunión con personal de la mina, que les dijo que “eso no era una contaminación, que eso es normal. Pero, para nosotros, eso no es normal”. Martínez se preguntó quién tendrá el estudio del derrame y cuáles eran los posibles impactos para la salud de la comunidad.

El evento se registró a las 3:06 p.m. del pasado miércoles 14 de julio, informó la filial de la canadiense First Quantum Minerals Ltd. Sin embargo, no fue hasta este lunes 19 que la empresa minera compartió fotos de la inspección junto con funcionarios de MiAmbiente.

