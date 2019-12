Contra el Alianza

El presidente del Alianza FC, Rubén Cárdenas, espera y confía en que el desenlace de la ronda regular de este sábado en el torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se defina en buena lid.

En declaraciones a La Prensa, Cárdenas habló sin tapujos de su momento actual, del arbitraje, de la extraña goleada del Átlético Chiriquí, de la mala vibra mediática de un sector del periodismo en contra del Alianza, de la Fepafut, de la LPF, del Cascarita Tapia, de la Afutpa y de la vez que el equipo estuvo en Linfuna y en la segunda división.

“Nosotros esperamos que todo se dé en buena lid, que no haya el resquicio de duda, ese que se dio en la fecha pasada, con esa extraña goleada de Atlético Chiriquí al Atlético Nacional, cuando a ese equipo no le habían marcado tantos goles ni los chiricanos habían metido esa cantidad de goles. Lo que se quiere evitar es que haya ese tipo de dudas”, aseveró.

Por eso veía con buenos ojos que los dos partidos se vayan a televisar, como ya se lo comentaron, porque eso le va a dar transparencia y le va a exigir a los protagonistas.

El sábado, Alianza FC y Atlético Chiriquí se juegan su permanencia en la última fecha de la ronda regular de la LPF, donde tres puntos y dos goles a favor de los verdolagas separan al uno y al otro.

Los interioranos reciben al Tauro, en David, mientras que Alianza visita al Árabe Unido en el Armando Dely Valdés.

Tauro y Árabe Unido igual se juegan su pase a las semifinales donde ya están clasificados Nacional y Plaza Amador, mientras seis equipos tienen todavía posibilidades de pelear los últimos cupos.

ARBITRAJE

En el tema del arbitraje, el dirigente verdolaga precisó que van a jugar 22 hombres, 11 contra 11 y esperaba que todo se maneje de forma transparente, que “el arbitraje no interfiera ni influya en el marcador, de hecho nosotros esperamos que allá no nos vuelva a pitar Jafeth Perea como ha sucedido en las tres o cuatro últimas veces que hemos ido a jugar a Colón”, aseveró Cárdenas.

Recordó que en el partido de Plaza contra Árabe Unido estuvo Perea como central, en un encuentro polémico. Por eso le pedía a la comisión arbitral que pusiera un árbitro que tuviera “bastante personalidad para llevar adelante un partido y que no se intimide por el público”.

Cárdenas precisó que por el momento el equipo está en unas sesiones sicológicas, haciendo toda una serie de trabajos que se hacen previos a este tipo de partidos, “vamos a concentrar al equipo e iremos preparados para el sábado”.

PERIODISMO, EN CONTRA

Entre otros puntos, Cárdenas fue tajante y consideró que ha habido una persecución mediática contra el Alianza.

“Hay una serie de periodistas que se han dedicado a hacer una campaña en contra del equipo, yo entiendo que todos pueden tener su predilección, pero no entiendo que estén mencionando al aire y animando al técnico del Chiriquí y de cómo pueden salvar la categoría, eso me parece ilógico de comunicadores ”.

SEDE

Cárdenas aclaró que al Alianza nunca le ha preocupado irse a jugar al interior. “Nosotros hicimos una propuesta, que así como llevamos el fútbol a Chilibre por ocho años, le propusimos por escrito a la federación irnos a Chitré bajo algunas condiciones, como el que nos subvencionaran de alguna manera, porque no somos de allá, pero no tuvimos respuesta alguna”.

También mencionó, que el año pasado tuvieron una proposición de un directivo de la LPF, que les pareció“totalmente ilógica para movernos de localía, le dijimos que no, porque son cosas que tienen que ser negociadas y no por imposición”.

LA PIEDRA DEL ZAPATO y un componente político

“Yo sí puedo decir que nosotros hemos sentido que al equipo no lo ven igual que al resto, como si fuéramos una piedra en el zapato para algunos directivos”, aseveró el dirigente.

“Recuerde que esto tiene un componente político, nosotros adversamos en las elecciones pasadas a [Pedro] Chaluja y eventualmente sabemos, por todo lo que ha ocurrido posterior a mi salida de Pandeportes, de que nos han echado a un lado, yo se lo dije a Chaluja”, explicó el presidente del Alianza.

“Eso ha venido teniendo algunas consecuencias, por ejemplo la salida del estadio Cascarita Tapia, que no fue ninguna casualidad, y tampoco fue una casualidad que Afutpa [Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá] viniera a poner una pancarta en nuestro partido, que era algo ilógico. Es como si yo fuera al Muquita Sánchez a decir cosas malas de ese estadio y a irrespetar la casa de mi contrario. Había otros escenarios para hacerlo, me pareció una falta de ética y de respeto”, precisó.

Cárdenas indicó que con sacarlos del Cascarita Tapia pensaba que no podían marcar puntos y tenemos 20 puntos, 19 de ellos los hemos conseguido en el Rommel, en el Maracaná, la Universidad y el Muquita, solo un punto se consiguió en el Cascarita con el Tauro en un empate.

También se lamentó que al inicio del torneo, las primeras cinco fechas, cuatro fueron de visitantes, cosa que nunca entendieron, señaló

“Entrenamos en el Cascarita Tapia gracias a [Roberto] Bob Arango que accedió, porque no nos iban a dejar entrenar allí. Le dije que si era así también había que sacar al Sporting, Suntracs, Municipal y a todos los que entrenan en San Miguelito, porque esa cancha sintética está 10 veces peor que la del Casacarita”.

Comentó que ante esas circunstancias los jugadores del Alianza están acostumbrados y consideró que había mucha gente que siente una vibra negativa hacia al equipo.

Dijo que en la liga, por ejemplo, no les pitan un penal hace tres años, como si Alianza jugara un fútbol que no tiene ofensiva, a pesar de estar entre los cuatro equipos más artilleros del campeonato.

REPECHAJE

Cárdenas recordó que en 2010 se tuvo una situación parecida a la actual por el descenso cuando tuvo que jugar un partido de repechaje con Río Abajo. “En ese partido se manejó mucha tensión sobre todo porque en ese momento el equipo que teníamos tal vez era un poco más débil, en cambio ahora tenemos un grupo más fuerte, en ese sentido estamos mejor preparados”.

DESCENSO Y ASCENSO

Cárdenas recordó que en 1989 fue campeón de la Liga Distritorial de la Primera División, lo que por derecho le dio la posibilidad de entrar a la entonces Anaprof [Asociación Nacional Pro Fútbol] en el año 1989, durante el segundo torneo.

Reveló, entonces, que después, en el año 1994, “tras una nefasta decisión del señor Juan Carlos Delgado (entonces presidente de la Anaprof) tomó la decisión de reducir de 10 a 8 equipos, sin que en ese momento hubiese un reglamento que normara eso, no había ninguna segunda división, nos sacó junto a otro club, por ende en el torneo siguiente hubo dos ligas, Anaprof y Linfuna [Liga Nacional de Fútbol No Aficionado], la primera reconocida por el Gobierno y la segunda por la FIFA. Nosotros jugamos por tres temporadas en Linfuna (1995, 96 y 97)”.

Siguiendo con el relato, señaló que en el año de 1997 se unificaron las dos ligas y “el mismo señor Delgado obligó a que los clubes pusieran 20 mil dólares en la mesa para estar en primera división, los que no podían entonces pasaban a una segunda categoría que se iba a crear. Nosotros indicamos que íbamos a poner una fianza de cumplimiento de 20 mil para responder por cualquier no pago, pero lastimosamente en ese momento Delgado dijo que no, que había que poner 20 mil dólares en efectivo a la cuenta de la Anaprof. Le respondimos que no teníamos los recursos que se pedía y como no pusimos el dinero nos quedamos jugando en el torneo de ascenso”.

Cárdenas recordó que jugaron tres años en la segunda división (1997, 98 y 99) y ganaron la final de 1999 contra Guadalupe 1-0 en el Muquita Sánchez, regresaron a la Anaprof en el año 2000 y desde entonces han permanecido en la división de honor del fútbol panameño.





