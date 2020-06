Continúan las protestas pacíficas en Estados Unidos en el día que Minneapolis celebró el funeral de George Floyd | Noticias Univision Estados Unidos

El testimonio de este hombre podría servir para identificar a otros dos testigos clave, un hombre y una mujer que se encontraban también en el vehículo durante el arresto de Floyd, aunque Hall dice no conocer el nombre de la mujer, según The New York Times .

“Él estuvo desde el principio tratando, desde la humildad, de mostrar que no se estaba resistiendo de ninguna forma o manera”, dijo este hombre de 42 años en una entrevista que publica el The New York Times .

