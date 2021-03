Continúan esfuerzos para desencallar al buque Ever Given en el Canal de Suez

El buque Ever Given, con 400 metros de longitud y capacidad de 224.000 toneladas de carga, se quedó atravesado debido a los fuertes vientos en medio de una tormenta de arena que azotó esta semana Egipto y que dificultaba la visibilidad.

La Autoridad del Canal de Suez suspendió el jueves la navegación de forma temporal, después de que el Ever Given bloqueara el paso por el tramo sur del canal desde el martes, por lo que los barcos procedentes desde el tramo norte tampoco pueden transitar y quedan parados en el Gran Lago (punto intermedio).

Los trabajos para desencallar al súper portacontenedores de bandera panameña Ever Given, que bloquea el Canal de Suez desde el martes, continúan este viernes por tercer día consecutivo, mientras que unos 200 barcos esperan la reapertura de esta destacada vía comercial en el mar Mediterráno y el mar Rojo.

