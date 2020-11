Continúan casos de COVID-19 en NFL, ahora en Browns y Giants

Los Browns (6-3) no contarán con Garrett ante los Eagles y de momento desconocen cuándo se reincorporará. De acuerdo con los protocolos de la NFL, todo jugador que da positivo en COVID-19 no puede volver con el equipo al menos hasta 10 días después de la aparición de síntomas, más un periodo de al menos 24 horas después de que los síntomas hayan desaparecido.

