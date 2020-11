Continua la pugna entre el presidente de Guatemala y su vicepresidente

La investigadora de Diálogos aseveró que Castillo está “bastante debilitado porque no ha logrado ejercer ningún tipo de presión sobre el presidente, sigue actuando de manera aislada y no hay consecuencia derivada del mensaje bastante fuerte que emitió donde le pide al presidente que se puedan reunir”.

Según la investigadora social del tanque de pensamiento Diálogos, Sofía Montenegro, la relación rota entre los gobernantes “tuvo un punto de no retorno”, principalmente “por la duplicidad de funciones” del Centro de Gobierno y por “colocar actores no técnicos y sin experiencia en la toma de decisiones”, como le explicó a Efe este miércoles.

