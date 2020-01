Continúa diligencia de exhumación de restos óseos del 20 de diciembre

La fiscal Maribel Caballero, de la Fiscalía de Descarga de Homicidio/ Femicidio del Área Metropolitana, destacó que “se continuó con la intervención de la trinchera y se ha dado con el hallazgo de dos féretros, y según el plano proporcionado por el cementerio, no existían sepulturas y no hay lápidas asociadas”.

