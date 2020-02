Contención del gasto, ruta para mantener calificación

Por su parte, el gerente general del Banco Nacional de Panamá, Javier Carrizo, dijo que eventualmente podría haber implicaciones en los costos de endeudamiento “si no se tomasen las medidas correctivas y nos bajasen la calificación”. No obstante, defendió que el Gobierno está tomando las medidas pertinentes, que le han sido explicadas a las calificadoras y que en el pasado el actual ministro de Economía, Héctor Alexander , ya corrigió una situación parecida.

“Nuestra Dirección de Financiamiento Público no prevé una afectación en los términos de capacidad de endeudamiento del Estado. La calificación se mantuvo. No debe incidir en los costos de financiamiento. Varios países que se comparan con Panamá están en una situación similar”, dijo Almengor.

Al pasar la perspectiva de estable a negativa, la calificación de riesgo del país está más próxima a una eventual rebaja. No obstante, las fuentes consultadas no esperan que se concrete el “downgrade”.

El economista Felipe Chapman señaló a este diario que la decisión de la calificadora Fitch Ratings “es lógica, porque hay una preocupación de varios factores, como un ritmo de crecimiento de la economía a la baja, ingresos fiscales cayendo y aumento del gasto operativo. El mensaje que nos están enviando a los ciudadanos es que no dejemos de lado la disciplina fiscal y que no se nos vaya la mano en el gasto”, apuntó.

