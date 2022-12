Contén la respiración antes de ver la primera imagen de la bebé de Anuel AA y Yailin La Más Viral

Sin embargo esta opinión de costó un poco caro. Ya que el cantante ya tendía una hija mujer, que no ha reconocido, se trata de una bebé llamada Gianella, que el cantante tuvo como fruto de un amor pasajero con Melissa Vallecilla. Ella estaría reclamando que Anuel cumpla su rol de padre. Y no es la única, porque la madre de Pablo, aprovechó para acusarlo a Anuel de que ve muy poco a su hijo mayor, y que solo lo muestra en fotos en Instagram.

You May Also Like