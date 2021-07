Contagios suben 10.6%; en promedio mil casos por día

El país comenzó a promediar esta semana epidemiológica, del 27 de junio al 3 de julio, mil 64 casos de la Covid-19 por día, algo que no acontecía desde el pasado mes de febrero.

Según estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa), en los últimos siete días se reportaron 7 mil 453 nuevos contagios, lo que supone un 10.6% más si se compara con la semana anterior, que va del 20 al 26 de junio.

El epidemiólogo Arturo Rebollón subrayó que si hay un crecimiento semanal como el ya mencionado, la próxima semana, en lugar de promediar mil casos diarios, serían mil 100 por día. Además, advirtió que en 15 días pasamos de tener 70 pacientes en unidad de cuidados intensivos a más de 100.

“Definitivamente, julio será un mes difícil en cuanto al manejo de la pandemia”, indicó el especialista.

Según el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, por ahora se tiene control de la situación, aunque reconoció que un 8% de positividad como el actual no es lo ideal.

Sucre estuvo esta semana en Herrera y Los Santos, donde señaló que preocupan los índices de contagios.

Desde hoy, en los distritos de Pesé y Chitré (Herrera), La Chorrera (Panamá Oeste) y Penonomé y Aguadulce (Coclé), regirá una cuarentena total dominical. Esta semana hubo 48 decesos, dos más que la anterior.

Julio será un mes ‘complejo’ en el control de la pandemia

Julio supone un desafío para el país en cuanto al manejo y control de la pandemia generada por la Covid-19, ya que la tercera ola podría alcanzar durante este mes su punto más alto.

El epidemiólogo Arturo Rebollón lo define como un mes “complejo” y “difícil”, si se toma en cuenta que actualmente hay una aceleración y crecimiento continuo de nuevos casos, que ronda el 10% cada semana epidemiológica que pasa.

Esta semana —que va del 27 de junio al 3 de julio— el país alcanzó los 7 mil casos nuevos, lo que representa un promedio diario de mil casos, algo que no ocurría desde la primera semana de febrero, cuando hubo 7 mil 11 nuevos contagios de la Covid-19.

En palabras de Rebollón, el tema que inquieta es que si hay un crecimiento semanal como el ya mencionado, la próxima semana en lugar de promediar mil casos diarios serían mil 100 por día.

Otro indicador que llama la atención del especialista es que a mediados de junio habían 70 pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCI), y ahora ya hay más de 100. “Estamos viendo una aceleración de pacientes en UCI, lo que indica que hay una tercera ola tomando fuerza”, acotó.

A juicio del epidemiólogo, allí está el verdadero problema de la pandemia, ya que la mitad de los contagiados que ingresan a UCI termina falleciendo o causando una elevada ocupación en las camas de los hospitales.

¿Qué hacer? Según Rebollón, en provincias como Herrera, Los Santos, Veraguas y Chiriquí, donde hay un alto índice de contagios, hay que establecer estrategias agresivas. “Si no se hace algo agresivo esto no parará y no me refiero a cierres o restricciones de movilidad, si no a una prevención y promoción de la salud agresiva. Después de 16 meses de pandemia hay rebeldía ante las recomendaciones de cierre y hay que ser inteligentes, es decir, hacer cosas que la gente no se percate que los estás ayudando a controlar el virus”, explicó el médico.

No obstante, recordó que en julio se recibirán un millón de dosis de vacunas y eso sería una gran arma para proteger a la población contra hospitalizaciones o formas graves de la enfermedad. “Aunque parezca repetitivo, hay que seguir insistiendo con la población hasta que alcancemos la inmunidad de rebaño”, concluyó.

De momento, en Panamá 561 mil 973 personas han cumplido con el ciclo de vacunación, es decir, recibieron dos dosis, ya sea de la vacuna de Pfizer/BioNTech o la de AstraZeneca/Universidad de Oxford. Eso representa un 13.3% de la población.

Fatiga

El especialista en salud pública Jorge Luis Prosperi coincidió con Rebollón en que la disciplina ciudadana se ha resquebrajado y no son pocos los ciudadanos, en especial los jóvenes, que, vencidos por la fatiga pandémica, han optado por incumplir con las medidas de seguridad, poniéndose ellos y a sus familiares en peligro.

“Como si fuera poco, hay un número creciente de personas que manifiesta, al menos en las redes sociales, que las vacunas no funcionan y las rechazan, lo cual es un exabrupto, pues está comprobado en otras latitudes que más del 90% de la mortalidad ocurre entre personas no vacunadas”, remarcó.

Lo que sugiere Prosperi es mejorar y fortalecer la estrategia de comunicación contra la Covid-19, proporcionando información basada en evidencia y proveniente de fuentes percibidas como creíbles. Además, dijo que debe ser masiva, reiterada, coordinada y sostenida en un tiempo determinado.

A partir de hoy entran a regir nuevas medidas restrictivas en varias regiones del país, que según el Ministerio de Salud (Minsa), tienen como finalidad bajar el número de casos de la Covid-19.

En Pesé y Chitré (Herrera), La Chorrera (Panamá Oeste) y Penonomé y Aguadulce (Coclé), regirá una cuarentena total dominical.

En el caso de Panamá Oeste, el resto de los distritos —como Arraiján, Chame, San Carlos y Capira— tiene un toque de queda de lunes a domingo: de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., igual al que está vigente en el distrito capital. Lo mismo aplica para el resto de Coclé, que no está bajo cuarentena dominical.

Según el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, pese a que Panamá entró en una tercera ola, por ahora se tiene un control de la situación, y dijo que es importante que la población cumpla con las medidas de autocuidado.

“No hemos sobrepasado el 10% de positividad, ya que por ahora tenemos un promedio de 8%. No es lo ideal, pero lo estamos controlando como equipo. El sistema de salud se mantiene estable, aunque hay preocupación por la situación [de nuevos casos] en Herrera y Los Santos”, declaró Sucre.

De acuerdo con Sucre, la estrategia de vacunación “está bien planteada” y paulatinamente se irán abriendo más centros de vacunación, esperando que en el mes de diciembre el país logre la inmunidad de rebaño, es decir, entre el 70% y 80% de la población vacunada.

Esta semana, autoridades del Minsa se reunieron con representantes de hospitales privados, con la finalidad de que se integren a la red nacional de vacunación, una vez comiencen a llegar más de 250 mil dosis de vacunas por semana.

En la región

Según el informe de situación de país de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), con 6 mil 514 decesos hasta el 26 de junio, Panamá ocupa el tercer lugar entre los países de Centroamérica con mayor número de muertes, después de Guatemala y Honduras.

A su vez, registra una mortalidad de 150.1 por cada 100 mil personas, lo que es inferior a la mortalidad promedio para América, la cual es de 185 por cada 100 mil personas, y en orden descendente ocupa el décimo lugar entre los países de la región.

Para la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, las variantes de la Covid-19 aumentan la necesidad de ampliar el acceso a las vacunas en Latinoamérica y el Caribe. “Muy pocos lugares se benefician de todo el potencial de las vacunas, ya que existe una enorme brecha de acceso en nuestra región”, dijo.

Mencionó que solo una de cada diez personas en América Latina y el Caribe ha completado su esquema de vacunación contra la Covid-19, lo que es riesgoso ante el aumento de casos que se viene observando en las últimas semanas.