Contagio de vacunados, en Chiriquí, debe investigarse

Jocelyn Keehner y Lucy E. Horton, junto a otros miembros de la Facultad de Medicina de la Universidad de California (UCLA) y la de San Diego (UCSD), publicaron el pasado 6 de mayo en la revista científica The New England Journal of Medicine los resultados de una investigación interna: “El riesgo absoluto de dar positivo para el SARS-CoV-2 [coronavirus causante de la covid] después de la vacunación fue del 1.19% entre los trabajadores sanitarios de la UCSD y del 0.97% entre los de UCLA; estas tasas son superiores a los riesgos notificados en los ensayos de la vacuna contra el coronavirus ARNM-12731 [Moderna] y la vacuna BNT162b2.2 [Pfizer/BioNTech]” .

“Es un trabajo epidemiológico que toma tiempo, pero debe hacerse, porque si no se hace la gente especula y evidentemente se disminuye la confiabilidad en las vacunas. Eso le corresponde al Minsa, siempre le hemos dicho que debe haber transparencia y datos abiertos, la salud pública es precisamente eso, pública, pero guardan celosamente la información y , aparte, a veces no divulgan en el tiempo adecuado o se demoran en las tabulaciones y eso es contraproducente desde todo punto de vista”, subrayó Sáez-Llorens.

