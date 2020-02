Contador se declara culpable en caso de fraude en Panama Papers

Otros dos acusados en el caso de Nueva York, Ramsés Owens —socio de Mossack Fonseca— y Dirk Brauer —gerente de una firma de inversión afiliada— fueron arrestados en Panamá y París y aún no han comparecido en Estados Unidos. Los fiscales dijeron que ambos eran responsables de crear y administrar las estructuras durante dos décadas que los contribuyentes estadounidenses utilizaron para que millones de activos no pagaran impuestos.

