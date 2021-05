Contactan con influencers franceses y alemanes para pagarles a cambio de desinformar sobre la vacuna de Pfizer

Tras hacer públicas estas informaciones, el ministro de Salud de Francia, Olivier Véran, ha reprochado que “esto es patético, es peligroso, es irresponsable y no va a funcionar”. Según recoge el diario británico The Telegraph, Olivier asegura que los franceses están mayoritariamente a favor de vacunarse y cree que “ningún intento de alejarlos de las vacunas funcionará”.

Una oferta similar ha llegado también al buzón electrónico del influencer alemán Mirko Drotschmann, tal y como él mismo también ha denunciado en sus redes sociales. “Muy interesante: una agencia me contacta y me pregunta si quiero formar parte de una ‘campaña de información’. Se trata de compartir un enlace a documentos supuestamente filtrados sobre muertes por vacunación corona. Pagada. Sede de la agencia: Londres. Residencia del CEO: Moscú “.

“He recibido una propuesta que consiste en denigrar la vacuna Pfizer. Presupuesto colosal , cliente que quiere permanecer de incógnito y hay que ocultar el patrocinio”, explicó el propio Grasset, que ha rechazado la oferta. Grasset no podía decir que se trataba de una campaña publicitaria, una práctica por la que se multa en algunos países: “Que yo no pudiese decir que la campaña estaba patrocinada hizo que, rápidamente, saltaran todas mis alarmas”, dijo.

