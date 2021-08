contactan con clientes para que borren sus valoraciones negativas

Según The Wall Street Journal, Amazon no ofrece el correo de los clientes a las marcas, pero existen “empresas que ofrecen servicios de extracción de correo electrónico para vendedores”. Esta noticia demuestra que detrás de las reseñas de la tienda de ecommerce existe un negocio que se beneficia de la publicación de reseñas positivas y de la eliminación de las negativas.

Los términos de la página aclaran que los vendedores que comercializan sus productos a través de Amazon no pueden ponerse en contacto con sus clientes fuera del canal oficial . No obstante, algunos se saltan dicha norma.

