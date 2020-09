Contabilizan 722 casos nuevos de Covid-19 y 8 fallecidos en las últimas horas

Con respecto a los grupos que están en desacuerdo con la decisión de suspender la celebración de los carnavales, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre , dijo que “a estas alturas, no se puede decir qué sucederá de aquí a enero o febrero para la celebración”, pero hasta ahora él se mantiene en que no sería prudente exponer a la gente en este tipo de fiestas.

