Consumo ve bien que se grave el reparto a domicilio de la compras online

R: Esto ya era un proceso en marcha. La crisis sanitaria lo acelera y genera un fenómeno, y ya no es solo un crecimiento cuantitativo, sino que cambia el tipo de cosas y gente que se acerca al mismo. Gente que por edad y no estar familiarizada con internet antes no lo ha tocado y que la crisis hace que rompan la barrera, y algunos van a permanecer en él para incluso sectores que estaban más rezagados en este sentido como la alimentación.

“ Es una buena iniciativa y noticia. Es -argumenta- una forma de visibilizar el coste medioambiental que está teniendo está nueva modalidad de consumo que recae sobre todos, pero que es como invisible y no se repercute y redistribuye bien, y los impuestos sirven, no solo para recaudar, también para modificar los comportamientos nocivos. La fiscalidad verde sería una fórmula estupenda para gravar este tipo de consumo”.

You May Also Like