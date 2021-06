Consumo de opioides arrasa con la fuerza laboral de Estados Unidos

“El inicio de la pandemia agravó la situación e hizo que fuera más fácil decir, ‘Es el momento correcto’”, dijo Armstrong. “’’Porque no tengo que trabajar, no hay nadie contratando de todos modos’. Esa falsa realidad de ‘Tan pronto como abran la ciudad, voy a conseguirme un trabajo’. Eso no va a suceder”.

A medida que el virus paralizaba al país, la crisis de las drogas se extendió a partes donde no habían llegado, agravada por la recesión y la pérdida de millones de puestos de trabajo. No solo cerraron tiendas y restaurantes: los servicios de apoyo se trasladaron en línea, las clínicas para pacientes hospitalizados cerraron y las clínicas móviles fueron retiradas. Sin apoyo, muchos estadounidenses recayeron y algunos otros recurrieron a las drogas por primera vez.

