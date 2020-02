Consumidores presentaron en el 2019 unas 185 quejas contra hoteles que venden planes vacacionales

La Acodeco recomienda leer con detenimiento las cláusulas del contrato antes de firmarlo , no entregar su tarjeta de crédito si no está seguro de la transacción ya que los contratos suelen ser a un plazo mayor a un año, corroborar que las empresas mantienen presencia física en Panamá o un domicilio, ya que se ha detectado casos en los que el agente económico carece de oficina o trabajan desde otros países.

You May Also Like