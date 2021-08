Consultas al proyecto de ley de conflicto de interés entran a la recta final

Sostuvo que hay muchas personas que no terminan de entender cuales son los efectos o las consecuencias el no definir y prevenir el conflicto de interés. “Y es que todos los esquemas de corrupción están basados en un conflicto de interés. Cuando yo llamo a mi hermano, y le digo que agarre el contratito (con el Estado), cuando llamo al hermano de mi suplente y le digo que agarre un contratito, cuando me salgo de una empresa, que es mía, pero contrata con el Estado”, dijo.

You May Also Like