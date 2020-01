Consultar el horóscopo de hoy: viernes 3 de enero de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 3 de enero de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Luna creciente en tu signo hoy lo que va a traerte un impulso especial para realizar una actividad que quizá otras veces te da un poco de pereza. Ahora no te pesará tanto tener esa responsabilidad e incluso te saldrá mejor que en otras ocasiones.

Tauro

Hay en ti un deseo de superación que hoy comienza a tomar forma ya que serás capaz, por fin, de decir “no” a alguien que siempre desea salirse con la suya. Esto te dará una visión distinta, más positiva, de ti mismo. Por la noche, no te apetecerá mucho salir.

Géminis

Los momentos de fiesta no han terminado todavía y alguien te va a dar una excelente sorpresa con un regalo que no te esperas y que te hará muy feliz. Brillarás en una fiesta o en una reunión con tu inteligencia y tu simpatía; sale a relucir tu lado más social.

Cáncer

No asumas toda la responsabilidad en un tema familiar, probablemente con una persona de cierta edad, y si es posible compártela con el resto o el agotamiento físico y mental no tardará en llegar. Se firme en esto por el bien de todos, no sólo por el tuyo.

Leo

Ultimas los detalles de una reunión o una cena en la que te apetece mucho ser el centro, aunque es cierto que has trabajado mucho para ello. Si hay niños cerca de ti, lo vas a pasar como si fueras uno de ellos y tendrás muchas satisfacciones emocionales.

Virgo

Aparta de tu vida lo que te impide ser feliz, porque eso es lo que debes hacer. Si se trata de una situación de hace tiempo, comienza a dar los pasos para cambiarla. Por pequeños que sean, te van a sentar bien. No dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo.

Libra

No rechaces cualquier invitación que te hagan llegar hoy sea de lo que sea, porque es muy probable que conozcas a alguien que será importante en un futuro cercano. Ofrece tu mejor imagen, será la clave. A partir de ahí, pueden suceder cosas sorprendentes.

Escorpio

Se potencian hoy mucho tus dotes de tipo intelectual o de desarrollo de ideas en cualquier sentido, porque también tendrán un lado práctico muy interesante. Alguien te felicita por ello y lo agradeces mucho porque ese espaldarazo significa mucho en tu carrera.

Sagitario

No te impacientes hoy con nada ni con nadie, en especial si vas a sitios donde haya mucho barullo o mucha gente en la calle. Has de tener paciencia y procurar no sentirte agobiado, intenta disfrutar de lo que hay a tu alrededor, es la época del año idónea.

Capricornio

No es un día especialmente bueno para que intentes vencer algún récord con el ejercicio físico. Si estos días has dejado de hacerlo por las vacaciones o las fiestas, retómalo poco a poco y no de golpe. Podrías perjudicarte en músculos o articulaciones.

Acuario

Antes de hacer ningún gasto extraordinario, échale un vistazo a tus cuentas porque quizá te lleves una sorpresa y tengas que frenar esos gastos. Te costará un poco cambiar de idea o renunciar a eso que te hace tanta ilusión, pero al final lo harás.

Piscis

Estarás de buen humor para llevar a buen puerto todas las actividades de hoy, relacionadas con lo doméstico o con una fiesta cercana. Disfrutarás de conversaciones agradables y de ir de compras. Un amigo o una amiga lo compartirá contigo.

