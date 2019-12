Consultar el horóscopo de hoy: viernes 27 de diciembre de 2019

Hoy estarás muy pendiente de alguien que realmente necesita de tu ayuda o tu presencia. Será algo aburrido, pero no por ello debes dejar de hacerlo. Al fin y al cabo, no siempre puedes estar a su lado y ahora tienes tiempo después de un bajón en el trabajo.

No estará de más que le pongas freno a una persona que quiere acercarse demasiado a ti o a tu intimidad y a quien no conoces demasiado bien. Es una simple precaución hasta que sepas mejor de qué va. Intenta saber de dónde viene y qué busca.

Sientes una total liberación de compromisos que no te apetecían nada y ya has pasado lo peor; ahora vas a hacer tus planes sin ninguna tensión. Podrás variar tu agenda a tu gusto y acudir a esos sitios que te apetecen más. Alguien muy querido te acompaña.

No creas sin fisuras que eres el único que está en posesión de la verdad. Deja que los demás también hablen y ten en cuenta sus opiniones porque si das esa flexibilidad a los que están cerca, ganarás mucho. Si te has olvidado de alguien, vuelve a tender puentes con él o con ella.

No te opongas a los acontecimientos y deja fluir todo a tu alrededor. Un amigo te hará una observación muy valiosa y todo el tiempo que pases con él o ella, será muy reconfortante y no te faltarán sonrisas. Verás que es mucho más lo que os une que lo que os separa.

