Consultar el horóscopo de hoy: viernes 20 de diciembre de 2019

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 20 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Gestionarás bien tus sentimientos en relación con la actitud de alguien que no te cae demasiado bien y que puede decirte algo fuera de tono. Ojo con contestar de manera airada, hazlo de manera inteligente. Cuanto más distancia y frialdad muestres, mejor.

Tauro

Frenarás los impulsos que hoy tendrás de discutir con alguien en el trabajo. No te interesa y, sobre todo, no tiene sentido hacerlo porque no merece la pena. Aparta de tu camino a las personas tóxicas sin levantar la voz. Solo debes evitarlas y no darles conversación.

Géminis

Jornada con alegría y momentos de diversión en la que vas a disfrutar mucho de compañeros de estudios o amigos con los que compartes celebraciones. Está bien que lo hagas, pero con cierta contención o acabarás con un cansancio excesivo.

Cáncer

No te despistes y procura dar todos los pasos posibles para que un viaje resulte lo más seguro y agradable posible. Si es en coche, no mires el reloj continuamente y disfruta de la ruta, saboréala. Así vas a conseguir que cada momento sea mucho más interesante.

Leo

Te expresarás hoy con mucho sentimiento con una persona a la que aprecias, pero ten cuidado y piensa muy bien lo que vas a decir ya que algo alterará tu capacidad de comunicación y puedes dar lugar a confusiones. Debe quedar bien claro lo que dices.

Virgo

Te liberas de cierta atadura o de un compromiso que no te apetecía nada y que, de momento y por un tiempo, se acaba. Eso te hace estar muy contento y con tranquilidad interior. Te esperan ratos de calma que debes aprovechar para leer o practicar tus aficiones.

Libra

Vuelcas mucha más pasión hoy de la que tu pareja se podía esperar y eso le hará sentir nuevas sensaciones y a ti también. Todo lo que deseas en este momento es que esa faceta de tu vida funcione y peleas por ello. Y en esa pelea llevas todas las de ganar.

Escorpio

Cuidas de todo lo que necesita una persona a la que realmente quieres mucho y que ahora no está en su momento ideal quizá por el paso del tiempo. Pero vas a procurar que esté lo más feliz posible, y lo vas a conseguir. Te sentirás recompensado.

Sagitario

Hoy no vas a hacer nada fuera de lo común, pero lo cierto es que te sientes bastante optimista y con ganas de organizar alguna pequeña reunión que reúna a los amigos. Será improvisado, lo vas a tener que hacer en el último momento, pero saldrá bien.

Capricornio

No le cuentas lo que vas a hacer a tu pareja y eso levanta sus sospechas porque no entiende tanto secretismo. Dale una pista para que no crea que es algo importante o lleguen los recelos. Pero no le cuentes todo o estropearás la sorpresa.

Acuario

Las ilusiones están muy bien y los proyectos, mejor, pero en este momento has de centrarte en lo esencial y hoy lo verás muy claro. Por fin llegas a la conclusión de lo que realmente quieres y eso te da felicidad. Compártela con alguien a quien quieres.

Piscis

Te tomas unos días de calma y dejas que todo lo que has trabajado y los contactos que has hecho reposen y maduren con tranquilidad. Mientras tanto, te vas a dedicar a disfrutar de tu vida personal. Es una opción muy inteligente pasar más tiempo con la familia y los amigos.

