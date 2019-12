Consultar el horóscopo de hoy: sábado 28 de diciembre de 2019

Vas a dejar pasar unos días para comunicar algo importante a una persona cercana porque no quieres hacerle daño o que se sienta triste en estos días. Pero quizá eso está relacionado con tu futuro y con una decisión que has tomado sobre él. Será bastante acertada.

No te apartes de una senda que te has marcado para el año que comienza. Cuantos más cambios hagas a favor de una vida más saludable, mejor te vas a sentir y más te lo va agradecer tu organismo. Al principio puede que te cueste, pero pronto notarás los beneficios.

No seas tan exigente con los demás ni quieras que vayan a tu ritmo porque eso no te llevará hoy a buen puerto y puede traerte alguna discusión. Es mejor que seas lo más conciliador posible y que dejes que cada uno elija lo que más le apetece hacer sin reproches.

No echarás en falta a alguien que te ha estado presionando en el trabajo y que ahora ves que se aleja. En cualquier caso, no debes dejar que esa presión siga presente de ninguna manera. Si alguien lo intenta, frénalo desde el primer momento.

