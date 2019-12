Consultar el horóscopo de hoy: sábado 21 de diciembre de 2019

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 21 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Puede que tu pareja tenga muchas ganas de fiesta, de bullicio, de mezclarse con la gente en estos días festivos y a ti no te apetezca nada. Pero si estás con ella, y no dejas que se vaya con amigos o sola, al final te lo vas a pasar bastante bien. Te gustará ver cómo disfruta.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?

Tauro

Te vuelves un poco niño en estas fechas y eso no está mal porque te gustará compartir las fiestas con alguien especial o salir a hacer esas cosas que no haces todos los días. Vigila para que los gastos sean acordes con tus ingresos. Así después no habrá problemas.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?

Géminis

Tienes que aprender a darle el valor justo a cada comentario y a cada actitud personal y no tomarlo como un drama, especialmente si vienen a través de las redes sociales, que desde luego no son el mejor exponente de la objetividad. Olvida todo lo que veas en ellas hoy.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?

Cáncer

Puede que haya algún momento de tensión o una conversación poco agradable, incluso con algún reproche, en tus círculos habituales. El fin de semana te va a venir muy bien para salir fuera de ellos, ya que no te están siendo muy favorables en este momento.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?

Leo

Haces borrón y cuenta nueva y un repaso a lo que ha sido este año para ti y no tienes demasiadas quejas en general. Pero hay algo que te rondador la cabeza y que desde luego debes de solucionar. Mirarás al futuro con mucho optimismo, no lo dudes.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?

Virgo

Lo que tienes te lo has ganado con mucho esfuerzo, así que no es nada conveniente que te muestres sumiso o que ruegues que te den lo que te mereces. Habla alto y claro y no te dejes llevar por una falsa modestia que no te conviene en absoluto.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?

Libra

Hoy estarán muy potenciadas la tolerancia y la capacidad de diálogo y eso va a venir muy bien si vas a una reunión con personas que no piensan lo mismo que tu o que son de distintas culturas. Aprenderás mucho de una de ellas, pon mucha atención.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?

Escorpio

La pasión a veces no es buena consejera, así que procura distanciarte un poco de un asunto en el que has demostrado demasiada ira o que te ha llevado a discutir con algunas personas. Un poco de calma en todo ello te vendrá muy bien hoy.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?

Sagitario

Si no has podido hacerlo antes, ahora llegará el momento de tomarte un respiro, unas pequeñas vacaciones que te harán sentir mucho más relajado y que te traerán paz espiritual. No te va a importar nada el tiempo que haga porque lo pasarás bien.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?

Capricornio

El Sol llega a tu signo y con él termina el ciclo anual aunque no el zodiacal. Eso te trae ánimo para encarar de nuevo lo que vendrá y te quitará cierta tristeza que te rodeaba. Te vas a centrar mucho en algún tema familiar o en un hijo que te dará alegría.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?

Acuario

Puede que te quede un mal sabor de boca después de una conversación con una persona que tiene poder de alguna manera, ya que verás que no estás haciendo lo que ella desea o que no es de su agrado cierta actitud tuya. Quizá debas rectificar, puede ser positivo.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?

Piscis

No seas tacaño con tu tiempo ni con el dinero si sales a dar una vuelta con la familia ya que vas a vivir momentos muy intensos y felices incluso si haces algo que no te apetece demasiado en principio. Verás como al final lo disfrutas también como un niño.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?