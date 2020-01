Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 8 de enero de 2020

No lleves una responsabilidad familiar hasta el extremo de no manejar tu tiempo ni tu vida. Debes buscar soluciones cuanto antes para ir con más calma y tener tiempo personal y una mejor calidad de vida. Será complicado pero lo conseguirás.

Si quieres conseguir la atención de alguien, echa a andar cuanto antes para captarla. Puede ser a través de las redes o no, pero en cualquier caso, nadie te va a venir a buscar si no te conoce. Atrévete a romper barreras y a darte a conocer sin timidez.

En el fondo, buscas la admiración y que tu ego brille en cuestiones profesionales. Eso no es malo si no dejas por el camino lo que importa realmente, como es un trabajo bien hecho, a conciencia. Tenlo en cuenta antes de decir o hacer algo demasiado obvio.

Las redes sociales te llevan hoy a pasar demasiado tiempo delante de una pantalla. Ten cuidado con no abusar de ello, aunque sea algo que te gusta mucho porque quizá no es tan bueno para ti como crees. Coge un libro o sal a dar un paseo y desconéctate.

Hoy andas con preocupación por una noticia que quizá te ha llegado de fuera y que te intranquiliza bastante porque no puedes solucionarla ni estar al lado de la persona que no lo está pasando bien. Mantén la calma y utiliza la tecnología para comunicarte.

Aunque tengas deseos de hacerlo cuanto antes, no es ahora el momento adecuado de tomar decisiones drásticas sobre una relación. No saldría bien porque aún no tienes las ideas demasiado claras y podrías equivocarte. Date un tiempo de reflexión.

You May Also Like