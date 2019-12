Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 18 de diciembre de 2019

No te empeñes en negar la evidencia de lo que sientes en realidad porque puede que alguien lo descubra públicamente y sería aún peor. Se todo lo sincero o sincera que puedas y no juegues a aparentar. El “postureo” no te va a favorecer nada.

La introspección y un cierto deje de tristeza te rondarán hoy, pero no es bueno que te dejes llevar demasiado por ellos porque lo más importante es que te quieras tu y eso no lo harás si ves solo lo negativo. Haz todo lo posible para cambiar tu ánimo, por ejemplo, date un capricho.

Tu círculo de amistades puede ponerte a prueba porque insistirá en que acudas a un evento en el que realmente no te interesa nada ni nadie. Te harás de rogar bastante, pero al final vas a ceder. Y lo cierto es que no será tan pesado o aburrido como creías.

Puede que hoy sientas algo de cansancio, pero pasará pronto y te recuperarás con facilidad si no te excedes en una salida después del trabajo. Tu fuerza de voluntad para retirarte a tiempo y descansar te ayudarán. No te dejes convencer por nada ni nadie.

