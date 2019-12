Consultar el horóscopo de hoy: martes 31 de diciembre de 2019

Quizá has preparado algo con mucho amor para despedir el año con tu pareja de una manera especial. No habrá nada que lo estropee, así que disfrutarás mucho de todos esos momentos mágicos. Será algo que no olvidarás fácilmente.

No te extrañe que hoy vivas una situación nueva a la que te costará adaptarte, pero tendrás que aprender a sacarle el mejor partido, sobre todo si es en el plano personal. Lo conseguirás si te empeñas y no te dejas llevar por el pesimismo.

Mejora mucho la comunicación con los hijos, si tienes, o con alguien de la familia aunque estarás muy pendiente de lo que hagan hoy y te preocuparás por ellos. Procura que no sea en exceso. Suelta amarras y no te conviertas en alguien absorbente.

Terminas el año con la sensación de que has hecho muchas cosas importantes en tu vida y eso es bastante cierto. El recuento es positivo, así que debes de estar muy contento y esperanzado porque has abierto camino para algo importante.

A veces no te gustan las estrategias que ves a tu alrededor, especialmente en el trabajo. Pero no debes olvidar que es importante “venderse” bien. Mejora tu imagen, porque eso también contará a tu favor a la hora de que alguien te elija para un trabajo o una misión.

You May Also Like