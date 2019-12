Consultar el horóscopo de hoy: martes 17 de diciembre de 2019

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 17 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No te sientas mal por saber que alguien que conoces del pasado ha alcanzado un éxito que te hubiera gustado tener a ti. El destino tiene también su influencia y compararse con los demás no es nada positivo. Tu eres irrepetible y tienes muchas virtudes.

Tauro

Lo mejor que puedes hacer hoy es respirar hondo y ponerte las pilas para seguir hacia delante con nuevos proyectos si te han fallado algunos de los que tenías. Tu inteligencia te va a funcionar adecuadamente. No tendrás demasiados problemas para salir del fracaso.

Géminis

Salirse de la norma es algo que te tienta en muchas ocasiones y que hoy vas a sentir con mucha fuerza. Harás algo que nadie espera de ti, pero es esa naturaleza dual la que muchas veces se impone y que te lleva a hacer cosas sorprendentes y maravillosas.

Cáncer

Cada vez que te acercas a esa persona sientes algo especial y es que está demasiado cerca de ti. Ten cuidado porque te puedes llevar un buen chasco si no mides bien tus pasos. No todo es lo que parece y no hay que dejarse llevar por las apariencias.

Leo

Recibes el resultado de una prueba o de un examen que te resultará sorprendente ya que será mucho mejor de lo esperado. Eso te va a permitir rehacer algunos planes y cambiar tus opciones, porque mejorarán. Ya no tendrás tanto miedo al cambio.

Virgo

Puede que no te guste mucho, pero no queda otra que pactar en cuestiones laborales aunque las cosas sean bastante diferentes a tus intereses y deseos. Pero esto pasará y sabrás sacarle muy buen rendimiento. No dejes de tener otras expectativas.

Libra

Quizá has aguantado una situación difícil con alguien de la familia que ahora comienza a cambiar porque las circunstancias de esa persona han variado para mejorar. Eso te permite respirar con mucha tranquilidad. Haces planes que hasta ahora estaban bloqueados.

Escorpio

Las redes sociales te van a dar la oportunidad de contactar con alguien y tener una aventura. Te lo tomarás como un juego, como algo divertido, asegúrate que la otra persona piensa igual que tu en este sentido para que no haya ningún malentendido.

Sagitario

Si utilizas la ironía, hoy alguien puede interpretar las cosas de una manera incorrecta o fuera de la realidad. Procura tener claridad total cuando hables con un jefe o incluso un compañero de trabajo. No pienses en que no te comprenden bien.

Capricornio

Si estás a punto de tener unos días de vacaciones, es mejor que organices bien el tiempo para atender a tus responsabilidades y luego no ir demasiado deprisa. Quizá tengas demasiadas ocupaciones, así que es posible que necesites alguna ayuda familiar.

Acuario

Si estás pensando en dar paso importante relacionado con la economía, es mejor que lo dejes reposar un poco más antes de tomar ninguna decisión trascendental. Pide más opiniones profesionales y procura que sean claras o exige que lo sean si te cuestan dinero.

Piscis

No dejes pasar una oportunidad estupenda de saludar a alguien que te suele esquivar porque no le apetece mucho hablar contigo. Quizá es que te conozca poco o que no te hayas dado a conocer lo suficiente. No siempre sabes valorarte y eso debes cambiarlo ya.

