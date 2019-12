Consultar el horóscopo de hoy: lunes 23 de diciembre de 2019

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 23 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No dejes que la impaciencia te supere y te lleve a una situación estresante que no te dejará disfrutar de lo que estás haciendo o necesitas hacer hoy. Todo debe ser paso a paso, sin dejarte presionar por nadie. Llevar tu propio paso es importante para tu equilibrio.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Aries?

Tauro

Es cierto que muchas veces estás tentado o tentada de tirar la toalla en un tema que no ves que avance en cuanto a la relación con una persona que es complicada. Pero hoy puedes tener una oportunidad de arreglarlo. Una conversación casual te dará la pauta.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Tauro?

Géminis

No dejes de coger el teléfono para contestar a una llamada que puede traerte algo muy interesante en pocos días. Aunque tengas que esperar hasta después de las vacaciones, lo cierto es que te interesa el asunto. Anota bien las palabras que te van a decir.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Géminis?

Cáncer

No entres en provocaciones ni hagas caso a malas palabras o descalificaciones que hoy estarán muy cerca de ti en el trabajo. Todo se debe al estrés de estos días, que pueden ser enloquecedores. Tu sigue a lo tuyo sin hacer caso de nada.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Cáncer?

Leo

Un encuentro inesperado, fruto de la casualidad o el destino, puede darte muchas alegrías. Será con una persona que te cae muy bien y con quien tienes muchos puntos en común. Cuanto más sociable seas, te irá mejor. Procura seguir en contacto con ella.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Leo?

Virgo

Es una época algo complicada para ti, pero no te debes dejar deprimir por los acontecimientos. Espera que pase el momento. Siempre vienen tiempos mejores y tu estás mucho más cerca de lo que te parece en este instante de conseguir tus objetivos.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Virgo?

Libra

Un wasap o una llamada pueden romper tus planes e incluso tus esquemas, porque esperabas otra reacción de una persona y te sorprenderá mucho. Eso te puede producir alguna preocupación añadida. Ten calma y no te preocupes demasiado, ya que pasará pronto.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Libra?

Escorpio

Es verdad que algunas cosas no son tal y como las has soñado, pero tampoco son negativas y además, si te lo propones y tienes las ideas claras, algunas cosas las puedes cambiar. Mejora tu ánimo con la llamada o un wasap de alguien querido.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Escorpio?

Sagitario

Quizá no te estés dando cuenta, pero puede llegar algún momento de agobio si no sabes dosificar la diversión en su punto justo. Intenta descansar un poco más o te quedarás sin fuerzas para seguir y aún quedan muchos días festivos por delante.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Sagitario?

Capricornio

Si no quieres discutir con tu pareja, no intentes imponer tu criterio para organizar algo relacionado con las fiestas, ya que puede que no estés muy de acuerdo, aunque en esta ocasión vas a tener que ceder. No te quedará otro remedio.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Capricornio?

Acuario

Debes frenar algo el ritmo y a pesar de las fechas no querer abarcarlo todo porque eso puede perjudicar tu salud. Sólo tienes una vida y vas tan rápido como si tuvieras varias. Diversión, si, pero con cierta calma o después puedes arrepentirte.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Acuario?

Piscis

Te ha costado un poco iniciar un viaje, pero después, poco a poco, te va a servir para reconectar con muchas cosas de tu interior, con algo profundo y espiritual que te hará sentirte muy bien. Esa sensación será mucho más intensa de lo que cabría esperar.

¿Qué signo del zodiaco es más compatible con Piscis?