Consultar el horóscopo de hoy: lunes 16 de diciembre de 2019

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 16 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy está muy en alza la parte afectiva de tu vida. Será una buena jornada para tender puentes hacia las personas que te interesan porque encontrarás entendimiento y espacios comunes y empatía. Todo funciona con mucha amabilidad y te sientes feliz.

No escatimes gastos en un tema familiar en el que debes de contribuir ahora y del que quizá te has librado durante mucho tiempo. Mirar hacia otro lado no es una buena opción, debes asumir esa responsabilidad, por mucho que no te apetezca hacerlo.

No te apetece mucho un plan de fiestas que te van a proponer porque ves que quizá es demasiado interesado y solo favorece a una persona y no a todas las que están implicadas. Procura dar tu opinión con tranquilidad y sin herir a nadie.

Alguien te va a contar un secreto y eso te hará empezar a comprender muchas cosas de lo que ha sucedido cerca de ti y que no acababas de entender, lo que te hacía desconfiar de alguien. Eso lo vas a superar porque se abre una luz y cambia tu opinión radicalmente.

Dejarse manipular no es una opción, así que fíjate bien en lo que haces hoy y asegúrate que no sea lo que los demás necesitan o quieren, sino lo que tu deseas. Será importante de cara al futuro tu actitud. Por la tarde harás cálculos de tus gastos inminentes.

Ese viaje que preparas puede tener muchas oportunidades de disfrutar de algo especial, de una sorpresa o de un lugar en el que te encontrarás muy a gusto. Todo va a salir sobre ruedas porque lo has preparado bien. Tu pareja o tu familia te van a dar alegrías.

Contar las cosas en voz alta ayuda a verlas en su justa medida. Busca a un amigo de confianza para ello y cuéntale eso que te preocupa. Comprobarás que no es tan grave ni importante como te parece ahora. Además, el destino te ayudará a resolverlo.

Cualquier oferta de trabajo, aunque sea una pequeña colaboración te va a venir muy bien, así que no rechaces nada que te ofrezcan. Vendrá de parte de algún conocido o un amigo y eso es algo de agradecer. Ponte a ello con ilusión y toda tu buena voluntad.

Si tienes una relación en la que empiezas a notar un distanciamiento, debes aclarar porqué. Si no ves interés decidido en la otra persona, es mejor que se imponga tu sentido común y te protejas. Podrías estar con alguien que no merece la pena.

Puedes quedar en evidencia si dejas ver el poco interés que tienes por un asunto profesional. No es momento de echarse hacia atrás porque un superior va a observar con desagrado esa actitud. Cuidado con lo que haces porque te están observando.

Es muy posible que notes cierta incomprensión en el entorno porque algunas opiniones no van a gustar y provocarán cierto rechazo. Lo mejor es que te lo tomes con calma y con sentido del humor. No puedes pedir gustar a todo el mundo.

Hoy te vendría bien pensar en cuidarte algo más desde el punto de vista estético. Mejorar tu imagen o cambiarla te va a dar otra perspectiva que te favorece mucho en algunas relaciones sociales. Cuanto más te mimes, mejor te sentirás.

