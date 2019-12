Consultar el horóscopo de hoy: jueves 26 de diciembre de 2019

Procura no dramatizar en lo relativo a la salud porque verdaderamente no tiene tanta importancia ni es nada de preocupar. Pero sí es cierto que puede que no sea el mejor momento de tu vida físicamente, aunque se trata de un altibajo pasajero.

No es sabio derrochar porque sean estas fechas y gastar más de lo que esta presupuestado, incluso si piensas que alguien espera un gran regalo de tu parte. Lo importante es el detalle, no el precio. Tenlo bien presente cuando te vayas de compras.

Quizá muchas veces piensas en que haces algo que no está del todo bien en relación con una persona con la que mantienes una relación especial. No dejes que la mirada de los demás guíe tus pasos y sigue actuando como creas conveniente.

