Consultar el horóscopo de hoy: jueves 19 de diciembre de 2019

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 19 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu cuerpo te agradece el cuidado que pones y te ves mucho mejor, incluso resplandeciente y además hoy tendrás una oportunidad de lucirte delante de alguien que te interesa. El coqueteo refuerza tu autoestima. Te divertirás mucho con todo ello.

Tauro

Tomas nota de un consejo o de una idea que hoy te dará alguien sin pretenderlo. Eso te hará pensar y te mantendrá con la mente muy despejada. Pon a funcionar tus capacidades para llegar lejos. Puedes hacerlo ya que eres muy perspicaz

Géminis

No hagas caso a quien te dice que no puedes hacer lo que te apetezca. Si te lo propones, podrás alcanzar la meta que quieras siempre que no sea un imposible ni esté fuera de la realidad. Pero cree en ti con fuerza para dar los pasos necesarios.

Cáncer

Si un amigo no quiere estar contigo en un negocio, no le insistas porque tiene muy claro que no lo desea. Busca el apoyo en otra parte y no pienses que es injusto o negativo. Acepta la realidad y lo que esa persona ha decidido, es libre de hacerlo.

Leo

Tendrás mucha prisa para terminar todo porque querrás hacer preparativos para las fiestas, ya que las sueles disfrutar mucho. Pero correr sin parar no te va a ayudar a hacerlo mejor. No te exijas tanta perfección y deja que algo no esté perfecto, no importa tanto.

Virgo

Hoy la Luna menguante en tu signo no te va a ayudar a superar cierto enfado, todo lo contrario. Gran parte del día no te gustará lo que sucede ni la actitud de alguien que no hace lo que te esperabas. Pero comprende que no puedes controlarlo todo.

Libra

Planea sobre ti la sombra del agotamiento y es que a veces no sabes cómo parar de realizar tantas actividades o de tantos compromisos. Es muy importante que descanses más por las noches y que no le robes más horas al sueño o tu salud se resentirá.

Escorpio

Tienes que reconocer que en ocasiones exageras un poco y te gusta ser el eje de todas las conversaciones y eso puede sentar mal a un amigo o a un familiar. Examina esta tendencia y procura no excederte en estos días de reuniones que se avecinan.

Sagitario

Escucharás rumores o noticias de cambio en lo profesional. Aunque no directamente relacionados contigo, sí te pueden afectar. Procura jugar tus cartas bien y no contar a nadie tu estrategia o tus deseos. No hace falta que se entere nadie.

Capricornio

Hoy tu humor anda algo cambiante y tus pensamientos variarán de la tristeza a la alegría a lo largo del día. Hay algún asunto profesional que se retrasa y eso te causa bastante zozobra. Mantén la calma porque todo se ralentiza bastante en estos días.

Acuario

Si alguien te propone un trabajo puntual, piensa muy bien antes de aceptarlo si realmente te gusta o no. A veces es mucho más importante la satisfacción personal que el dinero que puedas recibir. Y tu cuenta corriente no anda tan mal en este momento.

Piscis

Haces planes para regresar a un lugar en el que te encuentras muy bien y que ahora te hace feliz porque sabes que te encontrarás con caras conocidas y mucho afecto. Tu humor está por las nubes y eso se traduce en que vas a compartir mucho amor.

