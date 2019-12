Consultar el horóscopo de hoy: domingo 29 de diciembre de 2019

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 29 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

No dejes que tu expresión deje entrever lo que estás pensando porque eso no te conviene. A veces eres demasiado transparente y hay una persona cerca que puede aprovecharse de ello. Desahógate de todo con alguien de confianza, no con el primero que pase.

Tauro

No importa tener menos amigos, lo importante es que sean de verdad, así que no debes darle tanta importancia a lo que dicen las redes sociales porque no todo es verdad en ellas. Mantén los pies en la tierra firme, es algo que sabes hacer como buen signo de Tierra.

Géminis

No debes ponerte límites para soñar con ese proyecto en el que estás trabajando, quizá con un grupo social o con personas que merecen la pena. Dedicarás hoy tiempo a él ya que últimamente has estado demasiado ocupado u ocupada en otros asuntos.

Cáncer

No te va a ir mal hoy en lo material ya que vas a recibir por adelantado una cantidad que estabas necesitando, quizá para enviar a una persona de la familia o para cubrir una necesidad importante. Te sentirás mucho más tranquilo en este tema.

Leo

No te vendrá mal una pequeña escapada, incluso si es en el día, para ver la naturaleza y sentirte lejos de algunas personas que te han podido poner bastante de mal humor por su actitud contigo o con alguien a quien quieres. No le des vueltas, pasa página cuanto antes.

Virgo

No debes de tener miedo al fracaso ni a equivocarte. Hoy harás algo que te hará ver que estás en la senda correcta y que puedes conducir tu vida de una manera más acorde con tus gustos o tus aficiones y no depender de nadie. Te sentirás fuerte y con más seguridad.

Libra

Lo más importante hoy es que seas fiel a ti mismo y te ames. Si das ese paso y te comprometes contigo, lo demás vendrá por sí solo. respetarte. Si reflexionas, vas a descubrir en tu interior la verdadera razón de todo lo que te está sucediendo. Y estarás feliz.

Escorpio

No dejes que tu carácter un tanto dramático se imponga hoy. Abre tu mente a la luz, a los buenos consejos y date la oportunidad de creer en los demás. La vida te puede sorprender en cualquier momento. Hay alguien que está esperando para conocerte.

Sagitario

No descartes una aventura en la que vas a sentir cierta vorágine, pero será libre y sin ataduras de ninguna clase y eso en el fondo es algo que te atrae bastante. Pero lo vas a mantener todo muy en secreto, no te apetece que se entere nadie de lo que haces.

Capricornio

Evolucionar siempre es positivo, aunque signifique no hacer las mismas cosas que hacías antes. Hoy sentirás nostalgia de algo de tu pasado, pero debes centrarte en el presente porque es mucho más inteligente. Verás como así te sientes mejor.

Acuario

Te convendría descansar y cuidar tu organismo un poco más porque algunos de tus puntos débiles pueden estar hoy excesivamente sensibles y lo más conveniente es que no hagas esfuerzos excesivos. Tómatelo todo con mucha tranquilidad.

Piscis

Un desconocido te hará reflexionar sobre una actitud tuya y te darás cuenta de que no has acertado y que has dicho algo que no debías o en lo que no llevabas razón. El hecho de darte cuenta es ya muy importante para rectificar. Perdónate y cambia de ahora en adelante.

