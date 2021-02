consulta todos los resultados de la cartelera de Top Rank Boxing

El peso welter de 18 años no logró registrar un nocaut por primera vez en cuatro apariciones, pero eso no demerita su actuación porque tuvo una gran cantidad de golpes sin respuesta contra las cuerdas cerca del final del cuarto asalto y lastimó a Martin con un volado derecho en el quinto, aunque nunca estuvo en serio peligro de ser derribado.

Sábado 20 de febrero 10 p.m. ET en español por ESPN+: Miguel Berchelt vs. Oscar Valdez, 12 rounds, por el título junior ligero CMB de Berchelt

Una de las peleas más anticipadas de 2021 por fin cobra vida cuando los mexicanos Miguel Berchelt y Óscar Valdez se suban al ring en la burbuja del MGM Grand Conference Center de Las Vegas para dejar en claro cuál de los dos se puede llamar el rey del peso superpluma. La pelea encabezará una cartelera de Top Rank que comienza con las preliminares desde las 6:30 pm ET en español por ESPN+. La cartelera principal se podrá ver a partir de las 10 p.m. ET en ESPN y ESPN+.

