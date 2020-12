Consulta simbólica de Guaidó no logra reactivar las masas en las calles de Venezuela

El analista Rafael Álvarez Loscher, de la firma IURISCORP, considera que la “oposición no ha sabido canalizar el descontento porque no ha logrado sus objetivos, y eso ha desmoralizado a la gente, que aunque está en contra de Maduro, pocos ven la necesidad de apuntar su nombre en algo que no tiene ningún efecto legal o político”.

