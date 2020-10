Construyamos una sociedad emocionalmente fuerte

Es indudable que estas situaciones siempre están presentes y la pandemia por COVID-19 puede ser uno de los detonantes que contribuyen al aumento de ansiedad en la población. El miedo ante una nueva enfermedad y no poder controlar lo que podría suceder, llega a ser abrumador y a generar desbalances emocionales. Las medidas de prevención, como el distanciamiento social, han traído como consecuencia en muchos casos, que las personas se sientan aisladas y solas, aumentando sustancialmente la ansiedad. No obstante, el distanciamiento social es necesario para reducir la propagación del virus. Es importante hacer frente al estrés y a la ansiedad generado por la pandemia de una manera saludable. Necesitamos crear comunidades que sean más resilientes para que puedan enfrentar adecuadamente tiempos difíciles, incluso después de la pandemia.

You May Also Like