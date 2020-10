Constructores reclaman pago de $200 millones al Gobierno Nacional

“El sector construcción es una de las actividades que más genera empleo en el país y no pagarle en este momento no es viable, lo que podría incidir en el desempleo que se prevé este por encima del 20% cuando finalice este año”, expresó.

Añadió que en la medida que el Gobierno Nacional no cancele lo adeuda los bancos no van a conceder nuevos créditos a la industria. De acuerdo con cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en el sector de la construcción solo se han podido reactivar gradualmente 10 mil trabajadores.’

No obstante, Lara aseguró que no hay tiempo y esto representa un costo financiero alto para cada uno de los proveedores. “Ese dinero va a permear a los sectores secundarios y además permite la reactivación del consumo de los panameños”, resaltó.

You May Also Like