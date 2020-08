Consorcio Panamá Cuarto Puente afirma que sus empresas no fueron sancionadas por Estados Unidos

“Tras las recientes sanciones de Estados Unidos contra empresas chinas, el Consorcio Panamá Cuarto Puente aclara que ninguna de las empresas que lo componen, a saber China Harbour Engeenering Company Ltd. (CHEC) y China Constructions Comunications Company Ltd. (CCCC) fueron sancionadas”, informó el consorcio en un comunicado.

