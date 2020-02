Consorcio Cuarto Puente pide a la Corte que anule sanción del MOP

Alega, además, que en el contrato no hay ninguna cláusula que permita al MOP imponer la multa en la etapa de diseño y advierte de que la entidad pública ha sido contradictoria “al solicitar al consorcio que acelere los trabajos, mientras que le pide hacer modificaciones sustanciales al diseño original, para lo cual no se ha contado con la información necesaria”. El cambio más sustancial es que la línea 3 del metro ya no pasará sobre el cuarto puente.

