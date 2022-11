Consiguen evitar los atracones de comida usando descargas eléctricas en el cerebro

El uso de los implantes cerebrales y de la estimulación eléctrica del cerebro está mostrando un gran potencial en muchas patologías diferentes. En los últimos tiempos, se está probando su uso en patologías como la depresión resistente, el trastorno obsesivo-compulsivo e incluso con conductas adictivas.

En esta línea, un grupo de investigadores ha reportado los casos de dos pacientes que sufrían la compulsión de darse atracones de comida y que reportan haber dejado de sentir esa necesidad después de recibir sendos implantes cerebrales en el área del cerebro implicada en estos impulsos.

“Ha mejorado nuestra vida”

Como describen los autores en el medio especializado Nature Medicine, estos dos casos formaban parte de un ensayo clínico cuyo propósito era comprobar la seguridad del dispositivo.





Sin embargo, no sólo demostró que los riesgos eran aceptablemente bajos (teniendo en cuenta que el proceso de realizar un implante en el cerebro siempre va a ser invasivo) sino también que el enfoque resultaba muy eficaz.

De hecho, en una entrevista al medio norteamericano The New York Times, estos dos pacientes describen cómo el tratamiento “ha mejorado su vida” y cómo “la compulsión ha desaparecido”. Uno de los casos actualmente ya no cumple con los criterios diagnósticos para considerar que padece un trastorno de la conducta alimentaria.

Una alternativa a las opciones tradicionales

Se trata, en ambos casos, de mujeres con obesidad que habían tratado varias estrategias para frenar su aumento de peso sin tener éxito. Estas intervenciones incluían algunas bastante radicales, como dietas extremas o cirugía bariátrica.





Esto no es algo raro en las personas con obesidad, que en muchos casos (aunque no en todos) tienen problemas de tipo compulsivo que dificultan el seguimiento de ciertos tratamientos.

Por ello, hace tiempo que los investigadores buscan otras formas de atajar este trastorno metabólico, y la estimulación cerebral mediante implantes es una de las posibilidades que podrían cambiar radicalmente la vida de las personas con obesidad.

