consigue más de un millón de visualizaciones en menos de dos horas

Taylor Swift se ha unido a una de las aplicaciones más populares del momento: TikTok. La superestrella del pop ha aprovechado la gran influencia que la aplicación china tiene en los jóvenes del mundo para promocionar su nuevo disco: Red (Taylor’s Version).

La artista ha comenzado por todo lo alto y ha publicado un vídeo dónde presume de todos sus éxitos en el último año. Cuatro transiciones, con cambios de look incluidos, que han demostrado que la ganadora del Grammy conoce a la perfección cómo funciona TikTok.

Cada escena del clip recrea un conjunto representativo de sus últimos estrenos. El pelo recogido y el filtro sepia, Folklore; el abrigo y la trenza, Evermore, el vestido amarillo, Fearless (Taylor’s Version) ; con el flequillo y los labios rojos ha recordado a todos que su versión de Red saldrá a la luz el próximo mes de noviembre.

El cambio de vestuario estaba coordinado con la canción Screwface capital del rapero británico Dave, quien menciona a la artista en su letra: “My outstanding payments swift like Taylor (Mis pagos pendientes rápidos como Taylor)”.

En la publicación escribía “Lots going on at the moment (Mucho que hacer en este momento)”, una referencia al videoclip de su canción 22 y un guiño hacia sus seguidores, pues la última vez que usó esta frase en su cuenta de Instagram publicó por sorpresa un disco.

Ahora no hay misterio y Swift ha usado la plataforma para asegurarse de que todos sepan que ya se puede precomprar su siguiente trabajo. Además, ha mandado una advertencia: “Ya estoy en TikTok. Que empiecen los juegos”, otra alusión a una de sus canciones, que indica que los fans pueden esperar más contenido según se va acercando la fecha del estreno de la regrabación de Red.

De momento, no hay duda que la cantante de Blank Space está triunfando entre los usuarios de la app. El vídeo ya tiene más de 1,2 millones de visualizaciones y su cuenta ha conseguido, en apenas 3 horas, casi medio millón de seguidores.

Así, Swift cambia de estrategia para promocionar sus álbumes reeditados. La estrella está forzada a volver a publicar sus trabajos pasados para poder ser la dueña de su música y sus canciones, después de que sus seis primeros álbumes fueran comprados sin su permiso por Scooter Braun.

Como ya hizo con Fearless en abril, la versión de Taylor de los trabajos incluye nuevas canciones inéditas escritas durante la época de publicación. Sin duda, un incentivo que invitó a muchos a revivir su amor por cantante a principios de año.

Red (Taylor’s Version) verá la luz el 19 de noviembre y tendrá un total de 30 canciones, una de ellas la versión de All too well de diez minutos.