¿Conservas algún ‘Master del Universo’ de tu infancia? Pueden valer una fortuna

Según recoge This Is Money, el portal económico del Daily Mail, Joanne McDonald , subastadora del comerciante de juguetes Vectis, dice: “Este amor renovado por los viejos clásicos está ayudando a impulsar un aumento en el valor de los juguetes viejos como inversiones , que no deben confundirse con los que se juegan el día de Navidad”.

You May Also Like