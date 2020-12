Consejos para sobrellevar la Navidad sin compañía

Puede que ahora no sea el momento adecuado, pero si necesitamos aprender a afrontar mejor la soledad , no dudemos en acudir a terapia. Hay muy buenos psicólogos online con los que podremos tener las sesiones que nos hagan falta como si estuviésemos en una consulta presencial con ellos.

¿Por qué no aprovechar para darnos ese baño con sales que tanto necesitamos? Pongamos una buena música, una bebida que nos guste y a disfrutar. También, es posible leer, ver nuestra serie favorita, probar una receta nueva y, como no, regalarnos algo . Los regalos siempre se los solemos hacer a los demás, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Acaso merecemos menos?

Como bien mencionábamos al principio, la soledad no es algo negativo, pero es cierto que no sabemos estar solos, lo que es un error . Por ello, aunque podamos hacer videollamadas o alejarnos de la publicidad, al final del día no tenemos a nadie a quien abrazar y las comparaciones con otras personas nos entristecen.

