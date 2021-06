Consejos para presentar correctamente a dos perros que no se conocen

¿Y qué pasa si surge un conflicto o una pelea entre los perros? Lo fundamental es no estresarse para no estresarles . Permanezcamos en calma sin gritarles y desde esa posición tranquila pedirle al perro que se siente o tumbe. La mejor opción será aparcar el proceso y repetirlo al día siguiente o pasados unos días. Evitar siempre castigar al perro. Un castigo puede provocar que el perro lo asocie con el otro perro y, en el peor de los casos, que esa mala asociación se extienda a todos los perros.

Un factor importantísimo para que todo este proceso funcione correctamente empieza desde el mismo momento en que el cachorro llega a casa. Es decir, si el periodo de socialización del can – que se inicia desde las tres semanas de edad hasta aproximadamente los tres meses- se hace de forma correcta es casi completamente seguro que se convertirá en un perro sin problemas para relacionarse con sus semejantes . Sin embargo, si durante esa etapa no lo socializamos correctamente con todo tipo de perros, animales, personas y entornos es probable que en la etapa adulta manifieste problemas de comportamiento como miedo, timidez o agresividad .

You May Also Like