Consejos para inicio de año: cómo hacer un presupuesto

Brewer recomienda usar una tarjeta de débito en vez de una de crédito para los gastos variables, de tal manera que puedas ser proactivo y no reactivo. Una vez que te acostumbres puedes volver a usar la tarjeta de crédito. También es útil usar dinero en efectivo. Por ejemplo, si llevas sólo 50 dólares en efectivo al concierto, sabes que no podrás gastar de eso en mercancías o comida.

Sin embargo, no hay que parar allí. Hay métodos para asegurarse de que uno no está gastando el dinero de la hipoteca en servicios de lujo.

