Consejos para evitar que la mascarilla estropee el contorno de ojos

En general todos estamos un poco más guapos con la máscara , aunque no se nos reconozca. Lo que tapamos es muchas veces un plus de la persona. Así que básicamente somos unos ojos andantes.

Desde que la mascarilla entró en nuestras vidas han cambiado muchas cosas. En nuestros hábitos, en nuestra estética y en nuestra imagen. No nos damos besos, no nos tocamos, ocultamos nuestra expresión bajo un antifaz . Y las señas de identidad han cambiado, desplazándose de una zona de la cara a otra.

