consejos para evitar las estafas más comunes con la Lotería de Navidad

No hay que fiarse de los correos electrónicos u otros mensajes que nos manden personalmente. Las administraciones no van a buscar clientes de forma directa, somos nosotros los que tenemos que ir a sus webs adquirir los números.

Las interminables filas en las administraciones de loterías ahora que se aproxima el esperado día se vuelven todavía más largas. Seguramente, si has salido a la calle para ver las luces de Navidad, has visto como algunas dan hasta la vuelta a la manzana. Con el paso de los años, cada vez son más los usuarios que recurren a la compra online de los boletos para evitarlas. Sin embargo, el auge de la adquisición a través de Internet también ha propiciado un aumento de las ciberestafas relacionadas.

