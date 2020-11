Consejos para evitar el contagio de COVID-19 durante las fiestas patrias

Lau Chan • 7 Nov 2020 – 03:00 AM

Es por gusto decirle a la gente que mejor se quede en casa durante los días nacionales y feriados que se acercan en este mes de noviembre.

Muchos aprovecharán para ver a sus familiares en el interior e incluso en el exterior y, ahora más, ya que la cuarentena total ha desaparecido y los aeropuertos han abierto sus puertas.

Antes de cualquier consejo, lo importante es que recuerdes que el virus sigue allá afuera y si bajas la guardia puede que tú no te enfermes pero las personas que visites o estén en tu burbuja familiar pueden ser de alto riesgo.

Dicho esto, te dejo estos consejos para que andes “ojo al cristo” y a la vez disfrutes de este hermoso mes de la patria.

Si vas a viajar con niños ponles mascarilla

Me ha tocado ver tantos padres en el mall o en el supermercado con sus hijos pequeños sin ninguna protección en el rostro. ¿Creen que ellos no se contagian? Aunque lo estés llevando en brazos, en un descuido puede pasar muchas cosas. Así que por favor cómprale un protector plástico o una mascarilla que no le cause irritación, algún tipo de protección deben de llevar los más pequeños de la casa. ¡Ellos no son inmunes, señores!

A donde vayas lleva tus propios utensilios desechables

Ya sea que vas al interior a ver a tu familia o a otro país, trata en lo posible de usar tenedores desechables y si estás en un restaurante pide que te sirvan a domicilio para no tener que usar ningún tipo de plato de ellos.

Cuando vas a comer pon tu mascarilla en una bolsa transpirable o sobre de papel manila

Sí, muchos médicos recomiendan este material para poner sus mascarillas mientras comen. Nunca en tu bolsillo.

Distancia social

Este consejo ya parece canción rayada. Sin embargo, es la recomendación más efectivo para evitar el contagio. Tu burbuja familia pegada a ti. No uses puestos cercanos a otras personas, ni des besos o abrazos a personas que no haz visto en meses.